Ils l'extorquent et le séquestrent après lui avoir volé son portable

Deux jeunes Lyonnais ont été arrêtés ce dimanche pour “extorsion aggravée et séquestration” après avoir dérobé le téléphone portable d’un autre jeune homme.

Deux Lyonnais âgés de 17 et 14 ans ont été interpellés ce mardi à 16h40 boulevard des États-Unis. Dimanche dernier à 20h, dans le même secteur, en compagnie d'un individu en fuite, ils avaient contraint sous la menace d’une arme de poing un Lyonnais de 17 ans à les suivre dans une cave et à leur remettre son téléphone portable. Ils lui avaient ensuite donné rendez-vous ce mardi devant une supérette, afin de lui rendre son bien en échange de la somme de 250 euros. Le premier mis en cause était interpellé en possession du téléphone de la victime et le pistolet à plomb utilisé pour commettre les faits était découvert dans les parties communes de son immeuble. Ils ont partiellement reconnu les faits et seront présentés au parquet ce jeudi pour "extorsion aggravée et séquestration".