Ils agressent des policiers durant le contrôle de propriété d'un chien

Deux hommes ont agressé des policiers ce samedi à Vaulx-en-Velin après un contrôle de propriété d'un chien non attaché et non muselé.

Deux Vaudais de 19 et 21 ans ont été interpellés ce samedi place Roger Laurent à Vaulx-en-Velin. Après un contrôle de propriété d'un chien non attaché et non muselé, les deux jeunes hommes ont exercé des violences sur les policiers et les ont outragés. L'un des deux policiers a reçu 10 jours d'ITT. L’un des deux Vaudais était porteur d'un bracelet électronique.

La propriétaire du chien, une Vaudaise de 57 ans, et sa fille de 29 ans ont elles aussi été interpellées ce dimanche. L’une d’elles a reconnu l'outrage et sa fille a reconnu s'être rebellée au moment de l'intervention. Elles seront convoquées devant une maison de justice et du droit le 22 juin prochain. Quant aux deux hommes, l’un d’eux a reconnu les faits de violences et l'autre a nié les faits. Ils ont été présentés au parquet ce dimanche pour "violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique, outrage et rébellion".