Il vole 16 000 euros et est arrêté avant son départ pour l'Algérie

Un homme a été arrêté à Marseille début novembre alors qu'il essayait d'embarquer pour l'Algérie avec 16 000 euros volés dans le coffre fort de l’entreprise dans laquelle il travaillait.

© PHILIPPE HUGUEN / AFP

Un homme âgé de 55 ans et une femme âgée de 36 ans ont été interpellés le 11 novembre dernier à 10h30 dans le port de Marseille (13) par la police aux frontières. L'homme, ancien employé d’un magasin allée de Savoie à Vénissieux avait, le 4 novembre à 20h20, pénétré dans son lieu de travail après avoir neutralisé l'alarme en utilisant le code d'un responsable et ouvert le coffre à l'aide d'une clef trouvée sur place. Il avait dérobé plus de 16 000 euros en numéraires, une trentaine de chèques et cinquante chèques-cadeaux. Il a été identifié à l'aide de la vidéoprotection. Il a alors été localisé le 10 novembre à Marseille où il se trouvait pour partir en Algérie. Les enquêteurs lyonnais qui se sont rendus à Marseille ont découvert près de 9 000 euros sur le couple qui a de suite été ramené à Lyon. Le mis en cause a reconnu les faits et a mis hors de cause son épouse qui était laissée libre. Il a été présenté au parquet ce lundi pour "vol par fausses clés".