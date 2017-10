Il tente de s’enfuir à scooter et heurte une enfant

Circulant à scooter et sans casque, un jeune homme a foncé sur les policiers qui voulaient l’interpeller, ce vendredi. Un des gardiens de la paix a essayé de le stopper en tirant avec un flashball.

©Tim Douet

Un Vaudais de 18 ans a été interpellé le 29 septembre à 17h50, rue Nelly à Vaulx-en-Velin. Ce dernier circulait non casqué sur un scooter, venait de refuser d’obtempérer aux injonctions des policiers et avait foncé délibérément sur l'un d'eux, "contraignant ce dernier à faire usage de son flashball", écrit la DDSP du Rhône. L’homme a alors percuter une enfant de 6 ans, qui a reçu 45 jours d’ITT. "Lors de sa fuite, le conducteur du scooter se débarrassait d’un sac contenant 18 g d’héroïne et 5 g de résine de cannabis", poursuit la DDSP. Il a reconnu l’ensemble des faits, sauf la possession de l’héroïne. Présenté au parquet ce dimanche, il a été écroué en attente de présentation devant un juge pour "refus d’obtempérer, délit de fuite, violences volontaires avec arme par destination et blessures involontaires".