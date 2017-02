Il met le feu au tapis de sa voisine et insulte les policiers

Après avoir mis le feu au tapis de sa voisine, il outrage les policiers venus évacuer l'immeuble à cause de la fumée.

©Tim Douet

Une procédure a été ouverte à l'encontre d'un Caladois de 51 ans interpellé le 15 février dernier à 23h50 par un équipage de l'unité de sécurité de proximité locale. Il venait de mettre le feu au tapis de sa voisine, qui pendait devant l'une de ses fenêtres. Le feu a créé un important dégagement de fumée et a entraîné l'évacuation provisoire de sept personnes.

À l'arrivée des policiers, l'homme a insulté les policiers et a déclaré ne pas se souvenir des faits. Il a été présenté au parquet le 17 février dernier et a été écroué avec renvoi à ce lundi pour "dégradations volontaires de biens privés par un moyen dangereux pour les personnes et outrage à agent de la force publique".