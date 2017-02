Il jette des projectiles sur des policiers puis les menace de mort

Un jeune homme a visé une voiture de police municipale avec des projectiles ce dimanche à Lyon, puis s’est rebellé durant son interpellation en menaçant de mort les policiers.

©Tim Douet

Un jeune de 16 ans originaire d'Écully a été interpellé ce dimanche à 15h15 avenue Rosa Parks dans le 9e arrondissement de Lyon alors qu'il venait, en compagnie d'individus en fuite, de jeter des projectiles sur un équipage de la police municipale.

Ces derniers sont immédiatement intervenus et ont arrêté le jeune de 16 ans. Une arrestation qui ne s'est pas déroulée calmement puisque l'Écullois s'est rebellé et a insulté puis menacé de mort les policiers. En gade à vue, il a partiellement reconnu les faits. Il va être présenté au parquet ce mardi pour "violences volontaires aggravées, outrage, rébellion et menaces de mort à agent de la force publique".