Homme tué à la Croix-Rousse : un suspect arrêté

Deux hommes ont été arrêtés ce week-end après le meurtre d’un homme de 37 ans dans le 4e arrondissement de Lyon. L’un des deux hommes va être présenté au parquet ce lundi.

Un homme de 37 ans a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire non loin du boulevard de la Croix-Rousse ce samedi matin après avoir été blessé à l'arme blanche. Deux hommes ont été rapidement interpellés dans le quartier de la Duchère dans le 9e arrondissement rapporte Le Progrès dont un serait le tueur présumé. Il pourrait être mis en examen dès ce lundi. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un homicide volontaire ou non.

Après avoir reçu plusieurs coups de couteau, la victime a succombé à ses blessures. Ce crime ferait suite à une bagarre survenue un peu plus tôt dans la matinée de samedi, d'abord dans un bar avant de se poursuivre sur le boulevard de la Croix-Rousse.