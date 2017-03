Vénissieux : un corps calciné retrouvé dans une voiture

Après avoir découvert un corps calciné dans une voiture, la piste du règlement de compte serait évoquée par les enquêteurs.

Un corps calciné a été découvert par les pompiers dans la nuit de samedi à dimanche à Vénissieux. Appelés pour une voiture en feu dans le quartier des Minguettes, les pompiers ont éteignent l'incendie et découvrent un corps inerte, couché en travers sur les sièges avant.

Si rien n’est encore officiellement déterminé concernant les causes et les raisons du décès de la victime, il pourrait s’agir d’un règlement de compte. "C’est une méthode marseillaise qui a été utilisée, le barbecue marseillais" confie une source policière à Lyon Capitale. Le défunt a été retrouvé ficelé, mains et pieds liés, une pratique qui s'apparente à celles des règlements de compte dans le milieu du trafic de stupéfiants.

L’enquête a été confiée à la police judiciaire. L’autopsie du corps, prévue aujourd’hui, permettra de déterminer si la victime a été tuée avant d'être placée dans la voiture ou si ce sont les flammes qui ont causé sa mort. La victime a d’ores et déjà pu être identifiée : originaire de la région lyonnaise, Abdelhamid H était connu des services de police.