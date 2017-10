Attaque au couteau à Marseille : Collomb se rend sur place

À la suite de l’attentat au couteau qui a eu lieu en début d’après-midi à Marseille, le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb se rendra sur place à 17 heures.

Un homme a tué deux femmes au couteau à 13h45 ce dimanche, à proximité de la gare Saint-Charles de Marseille, avant d’être abattu par des militaires de l’opération Sentinelle. Une enquête pour “assassinats en relation avec une entreprise terroriste” et “tentative d’assassinat sur personne dépositaire de l’autorité publique” a été ouverte et confiée à la direction centrale de la police judiciaire et à la direction générale de la Sécurité intérieure. La section antiterroriste du parquet de Paris a également été saisie. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb doit se rendre sur place à 17 heures.