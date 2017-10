Harcèlement sexuel : deux arrestations ce week-end à Lyon

Deux hommes ont été interpellés ces vendredi et samedi 20 et 21 octobre, pour harcèlement sexuel dans les rues de Lyon.

©Tim Douet

Vendredi et samedi, ce sont deux hommes qui ont été arrêtés pour avoir touché les fesses ou la poitrine de passantes. Le premier, un homme de 54 ans, nie toujours les faits et se dit victime d'un « complot », alors qu'il est connu des services de police pour des faits similaires. Le second a lui reconnu avoir touché la poitrine d'une passante, mais dit avoir été provoqué par le fait qu'elle ne portait pas de sous-vêtements. Les deux hommes devaient être reçus au parquet cet après-midi.