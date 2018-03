Elles volent des cartes bleues en se faisant passer pour des voisines

Les deux Villeurbannaises relevaient les codes de carte bancaire des clients des magasins, avant de pénétrer dans le domicile des victimes pour leur dérober leur carte.

Le préjudice atteint près de 8000€. Deux Villeurbannaises, âgées de 23 et 16 ans, avaient mis en place un stratagème élaboré pour vider les comptes en banque de leurs victimes. L'une espionnait les clients des magasins, et relevait leur code de carte bancaire lorsqu'ils effectuaient leur paiement en caisse. Ensuite, la plus jeune s'infiltrait dans les domiciles des victimes en se faisant passer pour une voisine, et dérobait les cartes bancaires. Elles utilisaient ensuite ces moyens de paiement volés pour effectuer des achats, allant de 600 à 2000€. Au total, elles ont été interpellées pour sept vols consécutifs, dont l'un d'un chéquier et de documents d'identité. Les deux jeunes femmes ont reconnu les faits, et seront présentées au parquet le 28 mars.