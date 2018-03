Durant l’audience, il insulte une juge et crache sur les policiers

Un homme de 22 ans a été condamné à 1 an de prison pour avoir insulté une magistrate durant une audience et craché et agressé des policiers en juillet 2017.

©Tim Douet

Un homme de 22 ans a été extrait de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône ce lundi à 9h30. Le 18 juillet dernier, lors d'une audience au TGI de Villefranche, il avait insulté la présidente. Au moment de l’expulsion de la salle d’audience, il s’était alors rebellé, et avait craché sur les policiers en les insultants eux aussi. L'un des policiers a reçu 2 jours d’ITT. En garde à vue, le suspect a reconnu partiellement les faits. Il a été présenté au parquet de Lyon ce mardi et condamné à 1 an d'emprisonnement pour "menaces de crime ou délit à personne dépositaire de l’autorité publique, outrage, rébellion, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et outrage à magistrat lors d’une audience".