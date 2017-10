Rhône : un appel à témoins après une disparition inquiétante

La gendarmerie du Rhône a publié un appel à témoin ce mardi pour retrouver une femme de 33 ans disparue depuis le 27 octobre dernier.

© DR La photo de la jeune femme disparue depuis le 27 octobre

La gendarmerie du Rhône a lancé un appel à témoin ce mardi matin après la disparition d'une femme de 33 ans nommée Magali Lavirotte depuis le vendredi 27 octobre. Cette dernière est "de corpulence mince, porteuse de lunettes, elle est vêtue d’une jupe en feutrine couleur lie de vin, d’une veste en jean bleue/verte, porte une écharpe blanche et noire, des chaussures style kickers plates ou talons hauts (vue avec deux paires différentes), un sac en bandoulière en tissus rouge", a précisé la gendarmerie du Rhône. La femme recherchée se "déplacerait avec un chien de race american staff noir et blanc porteur d’un bandana rouge et non tenu en laisse (chien non agressif)". Elle aurait été vue pour la dernière fois ce dimanche soir dans le 5e arrondissement de Lyon. "Elle pourrait se déplacer entre le Rhône et l’Ain et tenir des propos incohérents et se montrer très euphorique", écrit la gendarmerie.

En cas d’informations, merci de prévenir la brigade de gendarmerie de Villefranche-sur-Saône au 04.74.65.26.00 ou de composer le 17.