Disparition de Maëlys en Isère : un homme de 34 ans en garde à vue

Alors que Maëlys, 9 ans, est introuvable depuis quatre jours, un homme a été placé en garde à vue, ce jeudi matin. Il s’agirait d’un individu de 34 ans présent au mariage qui avait lieu à Pont-de-Beauvoisin (Isère), au cours duquel la jeune fille a disparu dans la nuit de samedi à dimanche.

© Twitter @Gendarmerie Appel à témoins après la disparition de Maëlys

Près de 250 personnes ont été auditionnées et d’importantes recherches se poursuivent, mais Maëlys reste introuvable depuis quatre jours. C’est dans la nuit de samedi à dimanche, vers 3 heures, que la jeune fille a été aperçue pour la dernière fois, alors qu’elle participait à un mariage dans la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin (Isère). Depuis, aucune trace de Maëlys, malgré les nombreuses recherches effectuées dans le périmètre du lieu de sa disparition.

Seule avancée de l’enquête pour le moment : la mise en garde à vue d’un individu âgé de 34 ans, présent le soir du mariage. “Il convient toutefois de rester prudent et de ne tirer aucune conclusion hâtive, a mis en garde Dietlind Baudoin, la procureure de la République à Bourgoin-Jallieu. Cette garde à vue a pour objet de clarifier l'emploi du temps de cette personne qui s'est absentée de la soirée sur des créneaux horaires pouvant correspondre à la disparition de la fillette."

L'individu aurait été invité au mariage par le père de Maëlys

Selon plusieurs sources, l’homme en question ne faisait pas partie des invités, mais aurait été convié par le père de Maëlys pour boire un verre en fin de soirée. Parallèlement, les recherches se poursuivent ce jeudi et s’étendent désormais aux champs et aux bords des routes des alentours. "On s'éloigne de plus en plus du lieu de disparition [...]. On ne perd pas l'espoir qu'elle puisse être encore en vie, a confié à l’AFP une source proche du dossier. On vérifie toutes les pistes que l'on a. On continue de penser qu'elle est sans doute partie dans un véhicule.”