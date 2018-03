Des pilleurs de camions et d'entrepôts arrêtés en région lyonnaise

Quatre individus ont été arrêtés et mis en examen pour vol en bande organisée et recel : ils s'introduisaient dans des entrepôts avec un camion pour repartir avec des remorques pleines.

©LOIC VENANCE / AFP

Leur technique était simple et efficace : s'introduire avec un camion tracteur dans des entrepôts de la région, qu'ils connaissaient pour les avoir fréquentés en tant qu'intérimaires, et repartir avec des remorques pleines de marchandises. Mobilier, électroménager, vêtements et même denrées alimentaires, voilà quel était le contenu de leur butin, qui était écoulé sur le marché lyonnais, rapporte Le Progrès dans son édition du jour.

Un butin de 900 000 euros

Le montant du préjudice s'élève à 900 000 euros environ, pour seize vols. Huit par une première équipe de deux hommes interpellés en novembre à Chassieu, et huit autres par une seconde équipe, démantelée cette semaine par les gendarmes de la section de recherche de Lyon. Six personnes ont été interpellées à Lyon et Saint-Priest, mais quatre relâchées faute de preuve. Les deux autres sont mises en examen, l'une pour vol en bande organisée (écrouée), l'autre pour recel (placée sous contrôle judiciaire).