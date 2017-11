Dégradations au soir d'Halloween : les pompiers en 1ère ligne

Des voitures et des poubelles calcinées, la soirée de mardi à mercredi a été très agitée dans l'agglomération lyonnaise. Les pompiers du Rhône ont dû intervenir plus de 70 fois pour des départs de feu sur la voie publique.

À la veille du 1er novembre, des violences urbaines ont éclaté dans plusieurs endroits du département. Police et pompiers ont dû intervenir en nombre ce mardi soir pour tenter de calmer les esprits et éteindre les flammes. Des voitures et des poubelles ont été brûlées à Vaulx-en-Velin, Bron, Feyzin, Vénissieux, Craponne, Givors ou Villefranche sur Saône. Dans plusieurs communes, comme à Rillieux-la-Pape ou à Francheville, des arrêts de bus ont été vandalisés pendant la nuit. Une flambée qui ressemble à celle des soirs de nouvel an, deux mois plus tôt. Des incidents qui ne sont pas pour rassurer sur les tensions existantes. Les forces de l'ordre, s'inquiétant d'une nouvelle soirée sous tension ce mercredi, avaient mis en place un dispositif de sécurité particulier. Finalement, la soirée d'hier s'est avérée plus calme.