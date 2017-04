Décines: une adolescente forcée à se prostituer après un viol

Deux individus ont été interpellés cette semaine dans le cadre de cette affaire : un Décinois de 32 ans ainsi qu'un Lyonnais de 16 ans.

© Tim Douet Illustration prostitution

La brigade des chemins de fer a interpellé un premier suspect ce mardi au sein de la Gare Part-Dieu. Ce Décinois de 32 ans est accusé d'avoir violé une jeune fille de 17 ans et de l'avoir contrainte à se prostituer dans une rue de Décines-Charpieu lors du week-end prolongé de Pâques, entre le 14 et le 17 avril dernier. Cette même semaine, le jeudi 20 avril, un autre individu est interpellé par le service enquêteur. L'adolescent, un Lyonnais âgé de 16 ans, aurait été complice des méfaits. Les enquêteurs ne précisent pas si la jeune fille, originaire de Villefontaine, connaissait ou non ses agresseurs, qui ont tous deux nié les faits. Les deux hommes ont été présentés ce vendredi au parquet pour répondre d'une accusation de viol et de proxénétisme aggravé.