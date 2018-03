Décines : sur Facebook, ils revendent de faux articles de luxe

Arrêtés par le groupe cyber de la gendarmerie, six personnes ont été placées en garde à vue pour avoir revendu sur internet de faux articles de luxe dans la commune de Décines-Charpieu.

Un trafic de faux articles de luxe sur le net a été démantelé. Bien huilée et d’une simplicité presque enfantine, la combine était menée par un homme âgé d’une quarantaine d’années, aidé par un de ses fils et de ses amis. Six protagonistes ont été arrêtés par les gendarmes du groupe cyber, puis placés en garde à vue dans la section recherche de Lyon rapporte Le Progrès. Les enquêteurs ont rassemblé des éléments pendant plus de trois mois afin de déceler le trafic qui se déroulait dans un logement à Décines-Charpieu. Les vendeurs du net importaient des produits et les mettaient à disposition des potentiels clients sur Facebook. En répondant à l’annonce, les intéressés pouvaient venir récupérer les biens choisis. Les enquêteurs ont estimé les préjudices de cette organisation à plusieurs centaines de milliers d’euros.