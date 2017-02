Décines : il agresse son facteur et lui fracture le tibia

Après un différend, un homme de 32 ans a agressé son facteur durant sa tournée.

©Tim Douet

Un Décinois de 32 ans a été interpellé le 6 février dernier à 8 heures. Le 1er du même mois, après un différend avec son facteur, il avait agressé ce dernier durant sa tournée. Durant l'agression, le facteur a eu le tibia fracturé et a reçu 45 jours d'ITT. Le Décinois a nié les faits et déclaré que lui aussi avait été frappé et a présenté aux enquêteurs un certificat médical prescrivant 3 jours d'ITT.

L’homme de 32 ans va tout de même être présenté au parquet ce jeudi pour "violences volontaires sur une personne chargée d'une mission de service public".