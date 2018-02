De retour de Martinique, il cache de la cocaïne dans un colis de café

De retour d'un voyage en Martinique, un Villeurbannais a demandé à sa mère de lui envoyer un colis de café avec 850 g de cocaïne caché à l'intérieur.

© Douanes Cocaïne saisie à l’aéroport de Lyon le 5 février 2015.

Un Villeurbannais âgé de 30 ans a été interpellé le 20 janvier dernier à 12h30 par la Douane. Lors d'un séjour en Martinique dans sa famille, il avait confectionné un colis contenant du café et 850 g de cocaïne, qu'il avait remis à sa mère en lui demandant de lui envoyer ultérieurement par voie postale en prétextant ne pas avoir pu transporter l'intégralité de ses bagages lors de son vol retour pour la France. Durant son voyage le colis a été intercepté par la Douane qui l'a ensuite suivi. Les forces de l'ordre ont alors perquisitionné le domicile du destinataire et découvert 6 g d'herbe, 10 g de résine de cannabis et d'une balance de précision. Il a reconnu avoir acheminé la cocaïne contre rémunération, pour le compte d'un individu dont il n'a pas voulu donner le nom. Il a été présenté au parquet vendredi 2 février dernier et condamné à 30 mois d'emprisonnement pour "trafic de stupéfiants".