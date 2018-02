Chambéry : le rassemblement à la mémoire de Maëlys annulé

Un rendez-vous était prévu ce samedi après-midi à Chambéry pour rendre hommage à la mémoire de la petite Maëlys. Devant l’absence de soutien de la famille, son organisateur a préféré annuler l’événement.

Prévu ce samedi après-midi à Chambéry, un rassemblement à la mémoire de Maëlys ne se tiendra finalement pas. Son organisation n’avait pas reçu le soutien des parents et des proches de la jeune fille, et a donc été annulé par respect pour eux. D'autant plus que le corps de la fillette vient à peine d'être retrouvé par les enquêteurs. Le rassemblement aurait été créé à l’initiative "d’une seule personne" a expliqué Michel Dantin, le maire de la ville, à 20 Minutes : “devant l’absence de soutien de la famille, elle a décidé de faire machine arrière et d’annuler le rendez-vous”. Mais l’écho que cet appel a reçu sur les réseaux sociaux a néanmoins attiré une trentaine de personnes compatissantes envers le malheur de la famille qui sont venus rendre hommage à la petite Maëlys.