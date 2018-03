Caluire : il se mutile lui même après une dispute conjugale

Mardi à minuit, un équipage de sécurité de proximité locale intervenait au domicile d’un couple, à la suite d’une violente dispute. Tous les deux blessés à l’arme blanche, l’homme a reconnu s’être coupé.

© Tim Douet Police

Dans la nuit de lundi à mardi, un homme de 43 ans et une femme de 29 ans ont été interpellés par l’unité de sécurité de proximité locale. C’est à leur domicile situé à Caluire que les deux protagonistes ont été arrêtés, à la suite d’une violente dispute conjugale. L’équipage de police a pu constater qu’ils étaient tous les deux blessés. La femme présentait des plaies au visage, et l’homme, une coupure vers la hanche qui lui octroie deux jours d’ITT. La jeune femme a indiqué aux forces de l’ordre que l’homme s’était blessé seul, et qu’elle ne lui avait porté aucun coup. Son concubin a reconnu les faits et sera présenté au parquet aujourd’hui, pendant que la jeune femme a été laissée libre en raison d’absence d’infraction.