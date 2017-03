Caluire : braquage d'un MC'Do pour 150 euros

Dans la nuit de lundi à mardi, les deux braqueurs n'ont pu avoir accès qu'à un fonds de caisse de 150 euros du restaurant Mac Donald en menaçant d'une arme de poing trois employés. La nuit s'est soldée par l'incendie de plusieurs voitures à la Mulatière.

© Tim Douet

Une enquête a été confiée à la brigade criminelle de la Sûreté départementale pour retrouver les auteurs du braquage et responsables de l'incendie de plusieurs véhicules. Vers 2 heures 30 du matin dans la nuit de lundi à mardi, les employés du Mac Donald de Caluire sont proches d'effectuer la fermeture de l’établissement lorsque deux individus gantés et cagoulés font irruptions. Muni d'une arme de poing, ils menacent trois employés et leurs demandent d'ouvrir un coffre auquel ils n'ont pas accès. Ils voleront finalement un fonds de caisse de 150 euros, rapporte Le Progrès. Un troisième complice les attendait dehors dans une Alfa Roméo volée le 22 février dernier à Irigny. Les auteurs du braquage aurait vraisemblablement mis feu au véhicule sur un parking proche de la Mulatière au Sud de Lyon. Trois autres véhicules garées à côté auraient également pris feu.