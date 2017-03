Bron : un mineur sans permis percute deux voitures de police

Le conducteur de la voiture, un mineur de 17 ans, a été interpellé dans la rue Henry Legay de Villeurbanne à 1 heure 40 ce lundi matin.

© PHILIPPE HUGUEN / AFP

Tandis que la Fiat punto conduite par un mineur est repéré à Bron par la police dans la nuit de dimanche à lundi, le conducteur refuse de se soumettre au contrôle et tente de prendre la fuite, sans considérer mettre en danger la vie des autres usagers de la route ou celle de son passager, un Lyonnais de 18 ans. Pendant sa fuite, le conducteur ne fera heureusement aucun blessé, mais va percuter deux voitures de police. Le passager du véhicule, majeur, a indiqué à la police ne pas avoir été informé que son ami, mineur, n'avait pas le permis de conduire... Les deux jeunes hommes ont été laissés libres et le conducteur de la voiture sera présenté au parquet dans la journée pour "refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui, violences volontaires sur agent de la force publique avec arme par destination et défaut de permis de conduire".