Bron : sans permis il percute une voiture de police pour s’échapper

Un Villeurbannais de 22 ans et trois Brondillants de 19 à 24 ans ont été interpellés par un équipage de l’unité de sécurité de proximité locale. Sans permis, le conducteur a tenté d’échapper au contrôle de police, et a embouti le véhicule des forces de l’ordre.

© PHILIPPE HUGUEN / AFP

Ils étaient quatre dans la voiture, mais le conducteur n’avait pas le permis. Alors qu’un équipage de l’unité de sécurité de proximité locale sommait le chauffeur de s’arrêter, l’homme a refusé d’obtempérer. En voulant fuir, il a percuté la voiture de l’équipage ainsi que celle d’un automobiliste. Le conducteur a d’abord dénié sortir de sa voiture et s’est rebellé auprès des agents. Il a finalement reconnu les faits, et a mis hors de cause les trois autres personnes à bord, laissées libres. Le conducteur doit cependant passer devant le parquet ce lundi 22 janvier.