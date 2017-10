Arrestation d'un gang d'ados qui troublait le quartier de la Duchère

Une bande de dix jeunes âgés de 15 à 22 ans a été démantelée cette semaine dans le 9e arrondissement de Lyon.

© Tim Douet

Ils se surnommaient la "French connection"... le prestige de leurs aînés corso-marseillais en moins. Un "gang" de dix jeunes adultes et mineurs a été démantelé dans le quartier de la Duchère cette semaine, selon une information de l'AFP. Ils étaient à l'origine d'incivilités, d'intimidations et de violences dans le quartier depuis plus d'un an. Avec l'objectif affiché de "reprendre le quartier", d'après la commissaire divisionnaire Marianne Charret-Lassagne, directrice de la sûreté départementale du Rhône, citée par l'AFP. Elle déplore "une espèce d'omerta", engendrée par les intimidations et les violences à l'endroit des habitants du quartier.

Expédition punitive à coups de couteaux

De petites incivilités - rodéos, barbecues sauvages, dégradations -, le groupe de jeunes, âgés de 15 à 22 ans, serait monté en puissance. Jusqu'à cette rixe devant le lycée professionnel d'Ecully le 29 septembre dernier. Une quinzaine de jeunes, dont ceux de la bande, armés de couteaux, de clés à pipe et de matraques télescopiques, s'étaient livrés à une expédition punitive contre trois élèves après une bousculade. Les images de vidéosurveillance et la perquisition de leur téléphones portables a permis de confondre les auteurs, qui ont seulement reconnu leur présence sur les lieux.

Dix individus ont été interpellés, neuf ont été mis en examen pour voiolence aggravée. Sept d'entre eux sont mineurs, dont cinq déjà connus de la police, comme les deux majeurs poursuivis. Un autre majeur membre de la bande de la Duchère est en fuite.