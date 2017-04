Agressions au Tonkin : Bret "salue le travail de la police nationale"

Jean-Paul Bret, le maire de Villeurbannais s’est félicité de l’arrestation de trois jeunes de 16 ans suspectés d’avoir violenté et extorqué 13 personnes dans les quartiers du Tonkin et de la Doua à Villeurbanne.

© Tim Douet Jean-Paul Bret.

Après l'arrestation de trois adolescents suspectés d'avoir commis plusieurs agressions violentes dans les quartiers Tonkin et La Doua à Villeurbanne, Jean-Paul Bret, le maire de la ville a réagit dans un communiqué. Selon ses dires, dès les premières agressions, il aurait "saisi le commissariat de police pour que ces affaires fassent l’objet d’une mobilisation et d’une vigilance maximales et demandé à ce que les victimes et leurs familles puissent être reçues et accompagnées par les services de la Ville, les élus et [son] cabinet".

Les trois Villeurbannais âgés de 16 ans ont été interpellés le 30 mars dernier et sont soupçonnés d'avoir commis, dans les quartiers du Tonkin et de la Doua, à Villeurbanne, des vols avec violences au préjudice de 13 personnes entre le 8 janvier et le 22 février derniers.

"L’enquête délicate demandait discrétion et ténacité, mais les résultats sont là. Le travail de l’équipe chargée de l’élucidation a porté ses fruits avec trois arrestations", se félicite Jean-Paul Bret qui a par ailleurs "salué le travail de la police nationale qui a permis ce coup de filet. Le temps de la justice arrive maintenant et les trois suspects devront répondre de la gravité de leurs actes". Les trois adolescents ont été présentés au parquet le 1er avril et laissés libres avec ouverture d'information pour "vols avec violences suivis d’extorsions".