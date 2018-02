Affaire Maëlys : Nordhal Lelandais change de stratégie et coopère

Mis en examen pour la disparition de la petite Maëlys de Araujo, sur la commune iséroise de Pont-de Beauvoisin, au mois d'août dernier, Nordahl Lelandais a demandé à être entendu par les enquêteurs. Extrait de sa cellule ce mercredi et auditionné au Palais de justice de Grenoble, il coopère depuis ce matin avec les forces de gendarmerie, qui l'ont conduit sur différents secteurs déjà fouillés. Un virage dans la stratégie de celui qui restait jusque alors cloitré dans le silence.

@DR Nordahl Lelandais

Le principal suspect sort du silence. Mis en examen pour la disparition de la petite Maëlys de Araujo, à Pont-de-Beauvoisin, en Isère, dans la nuit du 26 au 27 août dernier, Nordahl Lelandais coopère enfin avec les enquêteurs de la section de recherche de la Gendarmerie. Lui qui restait muré dans le silence depuis plusieurs son arrestation en septembre a demandé à être entendu par les enquêteurs, annonce France Info. Il a été extrait de sa cellule de la prison de Saint-Quentin-de-Fallavier, ce mercredi matin à 7h45, précise France Bleu.

Le procureur de Grenoble s'exprimera en fin d'après-midi

Les juges d'instruction ainsi que le procureur de la République de Grenoble Jean-Yves Coquillat étaient présents lors de l'audition de Nordahl Lelandais par les enquêteurs, au palais de justice de Grenoble. Tout comme le conseil du suspect, l'avocat lyonnais Alain Jakubowicz. Ce dernier n'était pas disponible pour répondre à nos question. Jean-Yves Coquillat a annoncé qu'il s'exprimerait en conférence de presse en fin d'après-midi.

Nordahl Lelandais emmené sur des lieux déjà fouillés

Dans la foulée de l'audition, un convoi de sept à huit véhicules véhicules de gendarmerie, dont celui de l’identification criminelle, a été vu se dirigeant en direction des Echelles (Savoie) et du lac d’Aiguebelette, indique l'AFP. Des zones déjà sondées par les enquêteurs ces derniers mois. Un peu plus tôt, le convoi serait passé par Pont-de-Beauvoisin, où Maëlys a été vue pour la dernière fois, et le domicile de Nordahl Lelandais, dans la ville voisine de Domessin, selon Le Dauphiné Libéré.

Mise à jour 15h50 : Nordahl Lelandais serait passé aux aveux

