Accident de manège à Neuville-sur-Saône : un homme de 40 ans décédé

Le maire de Neuville-sur-Saône a pris la décision de fermer la fête foraine après l'accident.

© Tim Douet

L'une des nacelles suspendues au bras articulé du manège a violemment percuté le sol. Ce samedi en fin d'après-midi, un dramatique accident est survenu à la fête foraine de Neuville-sur-Saône. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes exactes de l'accident, visiblement dû à un "problème technique". Un homme de 40 ans est décédé des suites de ses blessures, tandis qu'un enfant de 8 ans accompagné de sa mère a été transporté à l'hôpital femme-mère enfant "en état d'urgence relative", a précisé la préfecture du Rhône. L'intervention à la suite de l'accident a mobilisé 38 sapeurs-pompiers et les équipes médicales du SAMU ont pris en charge 12 personnes, dont un adulte, 7 adolescents et 4 enfants. Depuis hier soir, ces témoins de la scène sont suivis par la cellule d'urgence médico-psychologique. La fête foraine a été fermée au public sur décision du maire. Selon Franceinfo, le responsable du manège a été placé en garde à vue.