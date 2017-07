À Lyon, un vol de jambon suivi d'un coup de couteau

Alors qu'il voulait récupérer un paquet de jambon volé par deux individus dans un Carrefour City du 8e arrondissement, un adjoint au commerce du magasin a été poignardé.

© Tim Douet

L'employé et son supérieur avaient bien remarqué l'intention de ne pas passer en caisse de deux individus ce mercredi. Croyant ne pas avoir été vus, ils sortent du magasin du 8e arrondissement sans se presser après avoir volé un paquet de jambon. Deux membres de l'équipe du Carrefour sortent à leur tour pour les rattraper. Interrogé par le Progrès, l'employé raconte qu'il n'y aurait pas eu de véritable altercation. Mais le ton monte entre les quatre hommes. Soudain, l'un d'eux donne un coup de couteau au supérieur de l'employé. L'homme s'écroule par terre tandis que les deux individus partent en courant. Hospitalisé en soin intensif, le poumon de l'adjoint au commerce a été perforé. Son pronostic vital n'est cependant plus engagé et il devrait sortir des soins intensifs prochainement. La brigade criminelle de Lyon a été chargée de l'enquête pour retrouver les deux hommes. Par soucis d'effectif, le magasin de la rue Antoine Lumière sera fermé ce vendredi.