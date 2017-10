A Lyon, homme âgé loge prostituées pour 400.000 par an

Mis en examen pour proxénétisme aggravé, le vieil homme s'était constitué un patrimoine immobilier de plusieurs millions d'euros à Lyon et au Portugal.

Des appartements loués jusqu'à 700 euros la semaine à des prostituées. Ces tarifs outrageux auraient permis aux proxénètes présumés de récolter quelque 400.000 euros par an. Un père et son fils ont été arrêtés ce mardi pour des accusations de traite d’êtres humains, proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs et blanchiment, indique Le Progrès du jour. Propriétaires d'une trentaine d'appartement à Lyon, ils auraient loué ces biens à des prostituées. Le règlement s'opérait en espèce chaque semaine.

Le père se serait ainsi constitué un patrimoine immobilier estimé à 1 million d'euros à Lyon et 1,6 millions dans la région de Porto au Portugal dont il est originaire. Tous deux nient fermement, mais l'enquête ouverte en 2015 est solidement ficelée.

Proxénétisme aggravé

Les appartements, vétustes voire insalubres et situés dans les 3e et 7e arrondissements, étaient loués après une brève rénovation. Ce sont les allers-retours des clients qui ont mis la puce à l'oreille des policiers. Des soupçons que sont venus étayer les plaintes de voisinage et les investigations financières menées entre le Portugal et la France. Le numéro de téléphone du père était en outre bien connu dans le milieu de la prostitution lyonnaise.

Le parquet a ouvert une information judiciaire pour traite d’êtres humains, proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs et blanchiment. Les deux hommes ont été mis en examen vendredi. Le père devait rejoindre le fils en détention.