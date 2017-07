À Ecully, un homme tente de cambrioler le voisin de policiers

Le cambrioleur s'était introduit dans le studio par la fenêtre avant d'être rattrapé par son locataire. Ses voisins policiers qui rentraient de leur service de nuit se sont ensuite chargés de l'interpeller.

© Tim Douet

Visiblement, le cambrioleur de 21 ans avait mal planifié son coup. Dans la nuit de vendredi à samedi, un peu après 5 heures du matin, l'homme s'est introduit dans un studio du rez-de-chaussée de la résidence par une fenêtre entrebâillé. Le locataire, en plein sommeil, croit rêver. "J'ai vu une tête et deux bras passer par la fenêtre, mais je n'étais pas tout à fait réveillé. En rentrant, le voleur a fait tomber une plante du rebord et le pot s'est explosé dans la pièce" raconte-t-il à Lyon Capitale. L'éducateur de profession se met alors à crier et parvient à rattraper l’intrus. "Il tenait des propos incohérents et portait une veste orange fluo peu discrète. Il avait bien compris qu'il valait mieux coopérer, alors je l'ai ramené chez moi pour qu'il balaie la terre qu'il avait renversée" ajoute-t-il. L'homme prévient ensuite par téléphone la colocation voisine : un policier et un adjoint à la sécurité. De retour d'un service de nuit, ils se chargeront d'interpeller le cambrioleur, qui leur a spontanément déclaré son but de commettre un vol. En quinze jours, il s'agit du deuxième cambrioleur interpellé en quasi flagrant délit par des policiers hors service à Ecully. Le jeune homme sera présenté au parquet en novembre prochain. Le locataire, quant à lui, réfléchit désormais à deux fois avant de laisser sa fenêtre ouverte pour passer la nuit au frais.