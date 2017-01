À 17 ans, ils essaient d’échapper à la Bac en percutant leurs véhicule

Deux jeunes de 17 ans à bord d’un véhicule ont essayé, ce dimanche à Vaulx-en-Velin, d’échapper à un contrôle de police en tentant de percuter les véhicules des forces de l’ordre.

© Tim Douet

Un Vaudais et un Aixois de 17 ans ont été interpellés par la Bac le 1er janvier à 17h30 à l'angle de la rue Eugénie Coton et de l'avenue Grandclément à Vaulx-en-Velin. À bord d'un véhicule, les deux hommes avaient refusé d'obtempérer aux injonctions des policiers et ont tenté de s'échapper en circulant à vive allure et en essayant de percuter les véhicules de police.

Le passager a été laissé libre avec une convocation le 8 mars prochain devant le TGI d'Aix-en- Provence. De son côté, le conducteur va être présenté devant le parquet de Lyon ce mardi 3 janvier pour "refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui et violences volontaires aggravées".