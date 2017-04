Villeurbanne : le Fest’Dif, "de la différence et de la diversité"

Dans le cadre des rencontres "ville et handicap" organisées à Villeurbanne, le Fest’Dif, "festival de la différence et de la diversité", aura lieu du 18 au 22 mai.

© DR Affiche du Fest'Dif

Mêlant activités sportives et culturelles, les rencontres "ville et handicap" honorent l’engagement de plus de 60 partenaires qui favorisent l’intégration de tous dans la société. Le festival Fest’Dif revient pour sa 6e édition et souhaite dépassionner le débat sur une thématique qui aujourd’hui "fait peur et véhicule beaucoup de préjugés et de stéréotypes". Proposé par la Maison des initiatives, de l’engagement, du troc et de l’échange (MIETE), cet événement s’inscrit dans une "volonté commune de changer le regard sur les handicaps et la différence". Au programme, des projections de documentaires, des spectacles et des jeux pour petits et grands. Un défilé au parc des Droits de l’Homme à Villeurbanne viendra clôturer cet événement, dont l’ensemble de la programmation est à prix libre ou solidaire.

Plus d’informations ici