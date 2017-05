Une nuit agitée aux musées de Lyon

La 13e édition de la Nuit des musées aura lieu le samedi 20 mai avec la participation d'une dizaine d'établissements culturels de Lyon.

© Camille Padilla

Découvrir gratuitement les cadeaux de la culture en nocturne, c'est ce que propose chaque année la Nuit européenne des musées. Cette année, ce sont 11 musées de la ville qui ouvrent leurs portes aux noctambules désireux d'aventures et d'escapades culturelles.

Éducation et musique au musée des Confluences

Le musée du 2e arrondissement ouvre ses portes de 19h à minuit. L'occasion de parcourir gratuitement l'exposition permanente, mais également de découvrir les oeuvres temporaires. En point d'orgue, la toute nouvelle exposition Venenum, qui présente le poison sous toutes ses coutures. Des élèves du lycée Saint-Just présenteront des oeuvres du parcours permanent, tandis que des travaux des collégiens de Longchambon (8e arrondissement) et des élèves de l'école Berthelot seront exposés. Le tout agrémenté en musique avec le Gangbé Grass Band du Bénin, un orchestre de cuivre qui viendra enflammer une piste de danse improvisée à l'intérieur du musée.

Une visite originale au musée des Beaux-Arts

Le musée de la place des Terreaux fait confiance aux étudiants de l'école nationale supérieure des Beaux-Arts. Ces derniers ont mis au point 12 projets innovants pour permettre de surprendre les visiteurs de la collection permanente, ouverte de 19h à 23h30.

Les musées Gadagne sortent le grand jeu

Le musée d'histoire de Lyon et le musée des arts de la marionnette ont caché des énigmes et autres défis dans leurs murs. Le temps d'une nuit, de 19h à minuit, les musées Gadagne deviennent un terrain de jeu culturel. L'équipe a mis au point des épreuves à réussir pour les plus aventureux.

Musique et surprises au musée d'art contemporain

Ouvert de 18h à 22h, le Mac va laisser une scène au Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon (CNSMD) dans l'exposition Los Angeles, une fiction. En parallèle, des médiations surprises seront effectuées par des élèves d'un collège de Meyzieu et du lycée du Parc.

Voyage en 39-45 au CHRD

Le centre d'histoire de la résistance et de la déportation met l'accent sur la période 39-45 à travers des chants de l'époque joués par le CNSMD, des recettes oubliées réalisées par le lycée Hélène Boucher de Vénissieux, mais aussi la représentation de la pièce Rosalie fait du marché noir, écrite en 1944. Ouvert de 19h à minuit.

©Tim Douet Le Musée des Tissus et des arts décoratifs de Lyon

Démonstrations de professionnels au musée de l'imprimerie et de la communication graphique

De 19h à minuit, un typographe animera un atelier traditionnel d'imprimerie avec les caractères mobiles de Gutenberg, tandis que l'illustratice Sophie Dang Vu utilisera toute sorte de techniques graphiques en démonstration. La soirée sera guidée par des élèves du collège Balzac de Vénissieux qui présenteront des objets publicitaires des années 1920.

Des visites à la chandelle au musée des tissus

Des temps de médiations seront orchestrés par quatre étudiants de l'Université Lyon 2 quand des travaux d'étudiants en BTS Mode et de CM2 de l'école des Chartreux seront exposés durant l'ouverture de 18h à 22h. Le musée de la rue de la Charité propose en outre une "visite à la chandelle" au tarif de 8€.

Une animation familiale au musée africain

Ouvert de 18h à 22h, le musée du cours Gambetta proposera son exposition temporaire "Portraits de femmes" mais aussi une activité où les visiteurs devront dessiner un objet décrit par un médiateur, avant de le découvrir lui et sa fonction.

Le règne du musée gallo-romain

Le musée de Fourvière démarre dès 15h avec une conférence autour de la légende de la reine Cléopâtre. À partir de 19h et jusqu'à 1h, l'édifice organisera une séance de cinéma participative sur un vélo, agrémentée de surprises dans le mythe des rois, reines, empereurs et déesses.

Les enfants à l'honneur au musée d'art religieux de Fourvière

Un atelier de création de chapeaux baroques attend les enfants pour cette nuit des musées, quand les parents pourront profiter des visites commentées de 18h à 23h.

