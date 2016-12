Une nouvelle directrice générale pour l'Orchestre national de Lyon

Aline Sam-Giao assumait l'administration générale de l'Orchestre des Pays de Savoie depuis 2008 et sera désormais directrice générale de l'Orchestre National de Lyon et de l'Auditorium Maurice Ravel.

DR Aline Sam-Giao

À 40 ans, Aline Sam-Giao prend la direction d'un des plus anciens orchestre de France. Crée en 1905, l'orchestre national de Lyon est aujourd'hui composé de 104 musiciens permanents. Nommée par la ministre de la Culture et de la communication, Audrey Azoulay, en accord avec Gérard Collomb, l'ancienne administratrice générale de l'Orchestre des pays de Savoie à un projet "fondé sur la recherche de l'excellence artistique, de l'ouverture à la diversité des publics et aux esthétiques les plus variées". Arrivée dans la région en 2006 pour gérer le mécénat du festival Berlioz en Isère, elle sera faite chevalier des Arts et des Lettres en 2015. Aline Sam-Giao veut, en tant que directrice générale de l'Orchestre National de Lyon et de l'Auditorium Maurice Ravel, "miser sur le dynamisme et l'innovation pour que l'établissement continue d'être une référence internationale et contribue à l'attractivité de Lyon." En 2017 , l'orchestre devrait notamment effectuer une tournée américaine et donner une dizaine de concerts en Allemagne et aux Pays-Bas. Son prédécesseur, Jean-Marc Bador, va quant à lui rejoindre l'Orchestre Philharmonique de Radio France comme délégué général.