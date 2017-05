Une exposition "Lumière ! Le cinéma inventé" au musée des Confluences

À partir du 13 juin prochain, le musée des Confluences va rendre hommage à Louis et Auguste Lumière à travers l’exposition "Lumière ! Le cinéma inventé".

Du 13 juin 2017 au 25 février 2018, sous le commissariat de Thierry Frémaux et Jacques Gerber, l'exposition "Lumière ! Le cinéma inventé" va prendre ses quartiers au musée des confluences. Consacrée aux deux frères pionniers lyonnais du cinéma, Louis et Auguste Lumière, elle fera aussi la part belle à leurs inventions phares dans le domaine de l’image. Le parcours de l'exposition débutera par la saga industrielle lyonnaise des deux frères pour ensuite aborder la création du cinématographe avant d'aborder "le bouleversement radical de notre vision du monde et de nos pratiques" qu'a été 'invention du cinéma. Les visiteurs chemineront ensuite dans un espace intitulé "un regard sur l’histoire du cinéma, les contemporains des Lumière" avant de finir par les évolutions techniques du cinéma passé de l’argentique au numérique. Durant ce parcours, la première salle de projection sera reconstituée et un mur magistral d'images des 1422 films Lumière seront visible.

Exposition du 13 juin 2017 au 25 février 2018 au musée des Confluences.