Une bourse BD, Mangas et des dédicaces à Saint-Vérand en Beaujolais

Ce dimanche 14 janvier de 10 heures à 18 heures, la salle des fêtes de Saint-Vérand en Beaujolais accueillera la cinquième édition de la bourse BD et Mangas. À cette occasion, Antoine Giner-Belmonte dédicacera la BD Histoire de Lyon Tome 2, publiée aux éditions Lyon Capitale.

Voici que le week-end arrive et l’éternelle question : "que va-t-on bien pouvoir faire ?". Pour les amateurs du neuvième art, la réponse est toute trouvée : aller à la bourse BD et Mangas à Saint-Vérand en Beaujolais. De 10 heures à 18 heures, les visiteurs pourront retrouver auteurs de BD et bouquinistes dans la salle des fêtes. Antoine Giner-Belmonte, co-auteur de la BD Histoire de Lyon Tome 2 dédicacera son ouvrage publié aux éditions Lyon Capitale. Il présentera également sa dernière BD, Les maitres de White Plain.

Bourse BD et Mangas de Saint-Vérand en Beaujolais, participation à l'entrée, 1 euro, gratuit pour les enfants.

Plus d'informations sur le site de l'événement.