Un auteur Marvel Comics en dédicace à Lyon

L’un des rares auteurs français de Marvel Comics, Jl Mast est à Lyon ce mardi pour dédicacer son dernier comics Daredevil/ Punisher au ComicsZone, dans le 7e arrondissement.

Jl Mast Affiche comics Dardevil / Punisher

Grâce à sa série Pax Arena créée avec son collègue Geoffo et chapeautée par Balak et Mark Waid, l’autodidacte Jl Mast a réussi à se faire embaucher par Marvel Comics. Depuis, plusieurs projets lui permettent de se faire connaître dont ses BD Avengers Millenium et Guardians of the Galaxy. Son dernier comics Daredevil / Punisher vient d’être publié en France. Pour l’occasion, Jl Mast s’arrête à Lyon pour le dédicacer au ComicsZone, dans le 7e arrondissement de 15h00 à 19h00.

Daredevil / Punisher est un comic-book américain qui dresse le portrait de deux super-héros totalement opposés. Daredevil est assistant du procureur le jour et la nuit, il devient Matt Murdock, un justicier. Punisher est un policier qui se prend pour un juge et un bourreau à la fois. Une affaire réunit les deux héros : une course-poursuite à la recherche du criminel russe Antonov. Daredevil croit au système pénal et veut son incarcération alors que Punisher préfère le tuer de ses propres mains.

La dédicace a lieu au ComicsZone, 322 rue Garibaldi (Lyon 7e) de 15h à 19h.