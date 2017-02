Un Lyonnais à l'honneur du Mobile Film Festival

Réaliser un court-métrage d'une minute filmé avec un téléphone mobile, telle est l'unique consigne pour figurer dans la sélection du festival.

Capture d'écran Sylvain Certain en lice pour la 12e édition du Mobile Film Festival avec son court-métrage "T'es un bonhome"

Réaliser un film d'une minute avec un téléphone portable. La performance semble à la portée de tous. Pourtant cette consigne a priori simplissime se mue en contrainte de taille. Car réaliser un court-métrage si rapide avec un matériel aussi sommaire nécessite de pousser les compétences de scénarisation et de réalisation des participants dans leurs retranchements. Et c'est bien l'objectif du Mobile Film Festival, crée en 2005 par Bruno Smadja.

Parmi les participants on retrouve le Lyonnais Sylvain Certain, déjà vainqueur du prix du meilleur film mobile en 2014, avec Cercle Vicieux, qui en une minute de film parvenait a jouer sur la mise en abîme. Il concourt à nouveau cette année, avec le court-métrage T'es un bonhome !, filmé à Lyon, dans le passage souterrain situé sous l'entrée du tunnel mode doux, côté Rhône. Et son court-métrage qui parvient à créer un certain suspense en à peine une minute pourrait bien remporter un des prix assorti d'une bourse financière.