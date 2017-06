“Tout l’monde dehors” : ce qu’il ne faut pas manquer

Rendez-vous culturel lyonnais, “Tout l’monde dehors” revient comme chaque année assaisonner votre été à base de festivals, de cinéma et de rencontres ensoleillées, du 21 juin au 2 septembre. Lyon Capitale a sélectionné un éventail d’événements à ne pas rater.

© Woodstower Festival Woodstower

Fêtez l’été en musique

Variété française, musique du monde, électro, jazz, musique classique et symphonique, chorale… En ce 21 juin, vous trouverez forcément un concert à votre goût tant les choix sont variés. Alors, que vous soyez plutôt funk ou plutôt R’n’B (personne ne va vous juger), rendez-vous devant l’une de ces multiples scènes disséminées aux quatre coins de Lyon.

Voyagez à travers l’Europe en quelques heures au Kiosk de Confluence

Venez découvrir une programmation éclectique au cœur des cultures européennes : menus typiques, concert de tango allemand, concert de flamenco aux rythmes cubains avec "FlamenCuban", concert polonais, spectacle de rue italien avec MinesTroc, café des langues, ateliers artistiques pour enfants et adultes ou encore un DJ-set franco-allemand. De quoi faire le tour du Vieux Continent en un après-midi, et rattraper le voyage en Erasmus que vous n’avez jamais pu faire. Cette journée européenne est organisée dans le cadre du festival citoyen Kiosk, du 21 juin au 2 juillet.

Samedi 24 juin de 10h30 à 1h – 73 rue Smith, Lyon 2e – GRATUIT.

Vibrez au(x) son(s) de l’été au Transbordeur

La salle de concert villeurbannaise accueille durant plus d’un mois les mélodies de musiciens internationaux et locaux, à travers plusieurs événements. Retrouvez ainsi tous les jeudis la crème de la pop, du rock et du groove (Duchess Says, Tshegue, Petit Fantôme) et tous les vendredis des apéros graphiques (expos, projections) suivis de nocturnes enflammées. Ne ratez pas non plus le bal du 13 juillet, où vous pourrez faire parler votre culture musicale, avec le blind-test de Nina & Simone, et danser toute la nuit sur une ambiance rock’n’roll.

Du 25 juin au 28 juillet – au Transbordeur.

Faites des rencontres au Blop Festival

Après une première édition réussie en 2016, le Blop Festival revient fêter l’été, avec trois jours d’animations concoctées par l’association audiovisuelle Entre les Mailles et le Collectif lyonnais d’artistes polyvalents (CLAP). Au menu : projections de courts-métrages, ciné-concert par le collectif Improjection, spectacles d’impro mais aussi des concerts, des ateliers, des jeux, une ciné-brocante et des tables rondes. De quoi ravir les adultes comme les enfants, et les cinéphiles comme les amateurs de Molkky.

Du 7 au 9 juillet – place de la Croix-Rousse, Lyon 4e – GRATUIT.

Terminez l’été sur une bonne note à Woodstower

Du 25 au 27 août, le parc de Miribel sera investi par une foule de groupes de tous horizons et de tous genres. Un seul mot d’ordre : l’éclectisme. Pas de grands noms, donc, pour cette 19e édition, mais des découvertes marquantes, et souvent des artistes en pleine ascension : Demi-Portion, Lorenzo, Isaac Delusion, Comah, Columbine… L’occasion de découvrir de nouveaux groupes, et surtout de dire adieu d’une belle façon à un été qui nous aura donné à voir de belles choses.

Du 25 au 27 août – au Grand Parc de Miribel-Jonage (plus d’infos ici)

Mais également…

• Du sport : Le 24 juin, les associations sportives du 4e arrondissement vous proposent des animations sportives au parc de la Cerisaie, avec en point d’orgue de cette journée un happening pour soutenir la candidature des Jeux Olympiques à Paris en 2024.

• De la danse : Les 5 et 6 juillet, place Latarjet (Lyon 8e), le festival Acordanse vous présente un défi chorégraphique 100% hip-hop entre six équipes, ainsi que plusieurs spectacles et un bal.

• Du cinéma : Du 27 juin au 29 août, l’institut Lumière projette, comme chaque année depuis 23 ans, plusieurs films en plein air place Ambroise-Courtois. Au programme : The Nice Guys, Pour une poignée de dollars, Snowpiercer, Mud…