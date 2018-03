Rhône : un professeur d’Emile Cohl oscarisé pour Blade Runner 2049

Professeur de dessin à l’école Emile Cohl et membre de l’équipe Framestore, Christophe Archinet a reçu avec son équipe l’oscar des meilleurs effets spéciaux pour le film Blade Runner.

Deadpool 2, Downsizing, Kingsman : the golden circle, Paddington 2… L’entreprise Framestore travaille d’arrache-pied pour fournir des effets spéciaux aux grosses productions américaines. Framestore décroche le contrat pour travailler avec Denis Villeneuve, le réalisateur de Blade Runner 2049. Quelques mois plus tard, lors de la cérémonie des Oscars, le film remporte la palme des meilleurs effets spéciaux. Dans l’équipe chargée de livrer 300 plans commandés, Christophe Archinet, habitant de Chazay d’Azergues et professeur de modélisation, lighting, matte painting et VFX (effets spéciaux) à l’école Emile Cohl. Christophe Archinet confie au Progrès avoir été un fan du premier volet de Blade Runner, film qui lui a donné envie de faire des effets spéciaux. La boucle est bouclée pour le quadragénaire éclairagiste qui était chargé de coordonner le travail de la centaine de personnes qui a travaillé sur les plans du film.