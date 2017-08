Rentrée Impitoyable à l'Institut Lumière

Tel le métronome d'un nouveau cycle placé sous le signe des Chefs-d’œuvre du XXIe siècle, Impitoyable de Clint Eastwood inaugure la nouvelle rentrée de l'Institut Lumière.

Le sang, la poudre et les larmes, en 1992, Clint Eastwood offre le chant du cygne de tout un genre avec son Western Impitoyable.

Œuvre culte récompensée par quatre oscars dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur, Impitoyable vient de bénéficier d'une somptueuse restauration 4K qu'il est possible de découvrir à la maison depuis ce printemps.

Mais rien ne remplace une projection dans une salle remplie où le cœur des spectateurs bat à l'unisson. Ce jeudi 31 août à 20h, pour marquer sa rentrée, l'Institut Lumière donne le tempo avec cette copie restaurée d'Impitoyable et sa profondeur de champ retrouvée qui ne peut se savourer que sur écran géant.

Un cycle culte

Cette saison, l'Institut débute un nouveau cycle dédié aux chefs-d’œuvre du XXIe siècle qui se prolongera toute l'année. Impitoyable sera ainsi rejoint par des séances consacrées à Bright Star de Jane Campion, Elephant de Gus Van Sant, Memories of Murder de Bong Joon-ho, A History of violence par David Cronenberg, Parle avec elle de Pedro Almodóvar, Une séparation d'Asghar Farhadi, Zero Dark Thirty de Kathryn Bigelow, ainsi que deux soirées consacrées à Kill Bill de Quentin Tarantino, les 16 et 28 septembre.

« Le cinéma, c’est la mémoire de notre propre existence. On se souvient de quand, où, comment et avec qui on est allé voir un film » rappelle Thierry Frémaux dans une interview donnée à Lyon Capitale, à découvrir en kiosque dès ce vendredi 1er septembre, où le directeur de l'Institut Lumière nous confie aussi son projet de cité du cinéma à Lyon.

Rentrée de l'Institut Lumière, verre de l'amitié dès 19h15, suivi à 20h d'Impitoyable de Clint Eastwood, présenté par Thierry Frémaux. Informations et réservation sur le site de l'Institut.