Rainforest : crowdfunding réussi pour le MAC de Lyon

L’opération de financement participatif lancée par le musée d’Art contemporain de Lyon pour acquérir l’œuvre Rainforest du pianiste et compositeur américain David Tudor a été une réussite avec 24 442 euros collectés sur les 20 000 espérés.

© Blaise Adilon David Tudor & Composers Inside Electronics, Rainforest V (Variation 2), 2015.

Exposée au musée d'Art contemporain (MAC) de Lyon dans le cadre de la Biennale d'art contemporain 2017, l'installation sonore du pianiste et compositeur américain David Tudor Rainforest restera à Lyon. Le 9 octobre dernier, le MAC a lancé sa première consultation publique pour financer l'achat de l'œuvre. Une opération de financement participatif avait été lancée sur la plateforme KissKissBankBank pour réunir 20 000 euros. "Un pari réussi, et montant même dépassé", s'est félicité ce lundi le musée dans un communiqué. Il a en effet déjà collecté 24 442 euros (122 % de l'objectif) offerts par 133 personnes, le don moyen étant de 183,77 euros.

"Rainforest va intégrer le patrimoine français et faire la fierté, des Lyonnais bien sûr, mais aussi de tous les donateurs, dont le nom restera à jamais attaché à l'œuvre. Et nous fêterons cette réussite lors de la soirée donateurs début 2018 !" se réjouit le musée. "En vingt ans, le MAC Lyon a réuni une exceptionnelle collection d'installations sonores. Elle compte les "pionniers" américains, qui autour de John Cage, compositeur et inventeur charismatique, vont transformer complètement l'univers musical, désormais exposé comme une œuvre d'art visuel. Rainforest de David Tudor la complète idéalement", souligne le communiqué. Les sommes collectées en plus des 20 000 euros espérés vont permettre au musée de réaliser un dossier pédagogique "très complet" pour accompagner l'œuvre.