Que faire le week-end de la Pentecôte à Lyon ?

La météo sera quelque peu capricieuse pour ce long week-end de trois jours. Heureusement, il y aura de quoi faire pour les Lyonnais durant ce week-end de Pentecôte. Musique, bande-dessinée, sport et festivités en extérieur, de quoi passer un agréable moment dans la capitale des Gaules.

@DR Jardins

Il est de retour pour deux mois !

Du 2 juin au 29 juillet, le festival des Nuits de Fourvière qui accueille environ 130 000 personnes lors de ces festivités a encore prévu de bichonner ces visiteurs. C’est un programme tout en chanson, danse, théâtre et cirque qui sera proposés aux spectateurs. Les Nuits se dérouleront au théâtre antique comme c’est toujours le cas depuis 71 ans. Il est tout de même nécessaire de prendre ses billets à l’avance tout en salivant devant la programmation.

Un bon bol d’air

Du 3 au 5 juin, le village ViaRhôna prendra forme pour tous les amoureux de la nature. Organisé à l’occasion de la fête du vélo, au parc de Miribel-Jonage, sur la plage du Fontanil, de nombreuses animations et guinguettes seront installées. Pour continuer sur cette lancée, des balades en vélo électriques, sewgay, des rollers ainsi que des deux roues pourront être loués. Un espace activité nautique sera également mis en place pour profiter d’une balade en kayak ou bien en dragon boat par exemple. Le dimanche, des randonnées seront organisées. Une première au nord de Serrières en Chautagne jusqu’à Virignin et une seconde au sud depuis le Pouzin jusqu’à Rochemaure. Pour plus d’informations, c’est par ici.

Plonger dans l’univers de la BD

Ce samedi, se déroulera la 14e édition du festival de la BD d’Écully, sous thème ‘’entre BD et peinture’’. L’entrée est libre pour toutes les animations qui se dérouleront lors de ce festival au centre culturel, 21 avenue Édouard Aynard. De 10h à 18h diverses animations et ateliers seront mis à disposition avec une séance de dédicaces, des ateliers jeunesse, la remise des prix du concours de BD d’écoles élémentaires, un vernissage et des tables rondes. Cette année, l’invité d’honneur du festival n’est autre que Stéphane Levallois, dessinateur aux multiples talents.

Voyage voyage…

Vendredi et samedi, le festival 6e continent arrive au Parc de Gerland. Un festival à prix libre qui se veut éco-citoyen. Ce 2 juin, une première soirée de concerts sera donnée, parmi les artistes Imhotep, DJ Click, DJ Frogg. Toujours avec cette envie de faire découvrir des musiques du monde entier, le festival offrira samedi une prestation des Ramoneurs de menhirs (groupe breton), Radio Kazman (inspiré des sonorités de Nouvelle-Orléans) et bien d’autres artistes.

Balade au parc

En ce premier week-end de juin, organisés à l'initiative du ministère de la Culture et de la Communication, ''les Rendez-vous aux jardins’’ offrent aux Lyonnais la possibilité de profiter des parcs et jardins de la ville. Afin de mettre en avant et sublimer ces espaces extérieurs, des animations seront installés. On retrouvera ainsi des lectures, animations théâtrales, mimes, dégustations, conférences, expositions, rencontres, installations, démonstrations de savoir-faire, jeux, concours, concerts, ateliers, marchés, bourses aux plantes et bien d’autres encore.

Un festival de documenteurs

Du 2 au 4 juin, le festival On vous ment ! invites les spectateurs à rentrer dans le monde de l’image et du documentaire en assistant à des projections Courts et longs métrages parfois décalés et drôles seront présentés devant un jury afin d’élire le meilleur de tous ces faux documentaires. Des projections, des conférences ainsi que des rencontres avec le jury seront organisées. Les tarifs varient allant de 3 à 8 € pour assister aux projections qui se dérouleront dans différents cinémas de la ville.