Que faire à Lyon pour ce week-end de l'Assomption ?

Pour les chanceux qui font le pont, c'est un grand weekend de quatre jours qui arrive. Et si vous êtes partis pour rester à Lyon, il va falloir trouver de quoi vous occuper. Mais pas de panique, Lyon Capitale vous a concocté un condensé des activités prévues dans la capitale des Gones ce weekend.

© Grand Lyon Les berges de Saône

Tout donner sur la piste de la Plateforme

Le spectacle Dance Machine revient pour un dernier samedi, le temps pour les anciens de redécouvrir les classiques des années 90, et pour les plus jeunes de se rendre compte de ce qu'ils ont raté! La péniche accueillera toute personne désireuse de se déhancher au rythme des mélodies endiablées de l'époque, et ce dès 16h. Pour les plus courageux, le dancefloor est ouvert jusqu'à quatre heures du matin…

Samedi à partir de 16h–sur les berges du Rhône, quai Augagneur

Retrouver les traces du Petit Poucet au parc Sergent Blandan

Dans le cadre du festival Tout l'Monde Dehors, rendez-vous en famille pour suivre les aventures du Petit Poucet dans le 7e arrondissement. Le temps d'une heure, ce spectacle déambulatoire ludique joyeux et familial sera conté par Sylvie Nève, avec humour et en chansons ! L'occasion d'une représentation unique, revisitée par l'équipe à chaque prestation pour se fondre dans le décor.

Samedi à 18h–au parc Sergent Blandan, 37 rue du Repos Lyon 7e

Se perdre dans le dédale des traboules lyonnaises

Pour les aventuriers amateurs d'histoire, voilà un événement sur mesure ! Une visite guidée des traboules de la Croix rousse est organisée samedi après-midi, pour une remontée garantie dans le temps. Car les traboules ont été un haut lieu de la Résistance pendant l'Occupation, où se croisaient résistants notoires et imprimeries clandestines. Une démonstration de tissage aura lieu à 15h30, suivie par une visite commentée sur le thème de la "Résistance" à 16h40.

Samedi à 15h30–La Maison des Canuts, rue d'Ivry Lyon 4e

Tarifs et réservations sur le site de la Maison des Canuts

Accélérer la cadence au Sucre

Dans le cadre de la traditionnelle séance ciné dominicale de la boîte perchée sur le toit de la Sucrière, le film Speed est à l'honneur ce week-end. Une production de 1994, primée aux Oscars et où l'on retrouve Keanu Reeves dans le rôle d'un jeune policier aux prises avec un maître chanteur. Pour deux heures de frissons garantis sur le rooftop transformé en cinéma. Vous vous voyez déjà en haut d'une colline avec vue sur L.A.

Dimanche à 20h–Le Sucre, 50 quai Rambaud Lyon 2e, gratuit

Manger du sucre encore et encore !

Avant de vous prélasser tranquillement avec votre pop-corn à la fin du week-end, venez vous dépenser en dansant au rythme des mélodies house parfaitement calibrées de Detroit Swindle. L'Amicale du Sucre invite le duo hollandais et lui donne les platines et l'organisation du lieu le temps d'une soirée. Échauffement garanti en warm-up avec k15 et la jeune dj Clémentine de Lyon. Les portes ouvrent à 18h et l'entrée est gratuite jusqu'à 22h. Dépêchez-vous, les places seront chères pour l'entrée libre !

Aujourd'hui à partir de 18h–Le Sucre, gratuit avant 22h

Découvrir les plus sombres histoires de la ville des Lumières

Pour ceux qui aiment jouer à se faire peur, venez découvrir les mystères de la capitale des Gones dimanche. Aux détours de la balade, vous marcherez sur les pas d'éminentes figures des sociétés secrètes lyonnaises, entre énigmatiques astrologues, mages et alchimistes. Attention, vous pourriez découvrir des secrets terrifiants, dont vous auriez préféré qu'ils restent enfouis dans les entrailles de la ville…

Dimanche à 10h30–à la sortie du métro Vieux Lyon, avenue Adolphe Max Lyon 5e

Tarifs: de 7 à 12 euros, plus d'infos sur Only Lyon

Profiter d'une journée au bord de l'eau

Quatre jours de week-end sans pouvoir partir à la mer, ça fait long… Mais heureusement, la région regorge de spots sympas pour profiter du soleil et pourquoi pas, oser quelques brasses… Rendez-vous au lac des Sapins, le plus grand lac 100% bio d'Europe! C'est certes un peu loin, mais vous pouvez planter la tente pour la nuit si le déchirement à l'idée de retrouver la chaleur lyonnaise est trop fort.

Ouvert samedi et dimanche de 10h30 à 19h30–Cublize 69950

4 euros pour les adultes

Et on vous rappelle aussi:

-la caravane d'été de la Croix-rouge, pour les apprentis secouristes

-les mondiaux de bridge qui débutent demain, pour les amateurs de carte

-et toutes les expos à ne pas rater