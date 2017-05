Que faire à Lyon le weekend du 12 au 14 mai ?

Lyon s’apprête de nouveau à essuyer un week-end pluvieux. Mais est-ce vraiment une bonne excuse pour rester chez soi ? Ce n'est pas l'avis de Lyon Capitale, qui propose à ses lecteurs cinq événements à suivre ce weekend.

© Tim Douet Lyon – La place Bellecour vue de Fourvière.

Explorer les frontières du numérique avec Super Demain

Pour mieux comprendre les enjeux des dernières technologies et le fonctionnement de ces nouveaux outils numériques, Super Demain vous propose ce weekend une expérience interactive et unique. Entre ateliers et conférences, Fréquence Ecoles, organisateur de l’événement, vous offre un panorama complet de tout ce qui fait le numérique aujourd’hui, de Youtube à Minecraft en passant par la réalité virtuelle.

Samedi 13 de 13h à 20h et dimanche 14 de 10h à 18h - Les Subsistances. Plus d’infos sur le site de Super Demain.

Se découvrir une vocation de mannequin

Ce weekend, l’équipe Elite Model Look France organise un casting à Lyon, afin d’offrir aux candidats la chance de participer à un concours de mannequins et d’intégrer l’agence. Que vous souhaitiez tenter votre chance (si vous avez entre 14 et 22 ans) ou simplement assister au casting, La Sucrière vous ouvre ses portes ce samedi.

Samedi 13 mai de 12h à 17h - La Sucrière. Pour connaître les critères de sélection pour le casting, c'est par ici.

S’initier à la boxe anglaise

Déconstruisez tous vos préjugés sur les sports de combat en découvrant, grâce à Ki-Wi, la boxe anglaise. Au programme : exercices, conseils, techniques, le tout encadré dans une ambiance conviviale par un ancien pratiquant de ce sport méconnu en France. Le matériel est mis à votre disposition pour que ces 2h30 d’initiation vous fournissent la meilleure expérience possible.

Samedi 13 mai à 13:45 - 9, rue de l’Epée, 69003 Lyon. Pour en savoir plus, ou pour vous inscrire, c'est juste là.

Voyager à Broadway le temps d’un spectacle

Hello, Dolly ! C’est le nom du dernier spectacle du Théâtre musical de Lyon, un music-hall comique aux partitions dansantes, qui rend cette fois-ci hommage à Broadway. Inspirée par les styles en vogue à l’époque, la comédie musicale de Jerry Herman ravira tous les amateurs du genre.

Samedi 13 mai à 17h et dimanche 14 mai à 15h - Bourse du Travail. Informations et réservations sur le site du Théâtre musical de Lyon.

Retrouver la main verte

Naturama et les Espaces Verts de la ville de Lyon encadrent une plantation participative dans les quartiers de Monplaisir. L’occasion rêvée pour ceux à qui la campagne manque ou fait envie ou, tout simplement, pour les amoureux de la nature.

L'événement, suivi d’un goûter, aura lieu à trois endroits différents : à la MJC Monplaisir (25 avenue des frères Lumière), au Jardin St-Nestor (au rond-point sur la rue St-Mathieu) et rue de la Fraternité (près de l’aire de jeux Fraternité).

Dimanche 14 mai - à partir de 15h. GRATUIT.

