Que faire à Lyon le week-end du 7,8 et 9 avril ?

À l’approche des vacances de printemps, Lyon Capitale propose à ses lecteurs des activités familiales et culturelles dans la région lyonnaise les 7,8 et 9 avril, pour profiter des beaux jours.

© Le Printemps des Docks Le Printemps des Docks

Entrer en immersion dans l’univers des gangsters

Cette année, le festival de cinéma Les Mauvais Gones a ouvert ses portes pour sa première édition. Ce vendredi soir, c’est la dernière opportunité offerte par le festival de découvrir ou de redécouvrir des films de bandits à l’UGC Ciné Cité Confluence. Au programme : une initiation au Black Jack offerte par le Casino Le Lyon Vert à 18h30, suivie à 19h15 d’une projection du film Casino, réalisé en 1995 par Martin Scorsese.

Vendredi 7 avril à partir de 18h30

Admirer des réalisations artistiques d’étudiants

©musée des beaux-arts Nocturne étudiante au musée des beaux-arts

Ce vendredi soir, le musée des beaux-arts de Lyon donne "carte banche" à plus de 90 étudiants lyonnais d’écoles partenaires. C’est l’occasion d’admirer des collections de statues parlantes, des représentations de danse contemporaine, de chants, et bien d’autres surprises.

Vendredi 7 avril à partir de 18 heures

Tarifs : 3€ pour les 18-25 ans, et 5€ pour les plus de 25 ans.

Prévente ici

Découvrir le street art dans les Pentes de la Croix-Rousse

Les Pentes de la Croix-Rousse seront décorées ce samedi 8 avril en l’honneur d’un circuit de street art commenté, organisé par le collectif Spacejunk. Au détour d’une rue, il sera possible d’admirer les oiseaux en vinyle de l’artiste Késa, les mosaïques en céramique d’EMEMEM ou encore les collages de SNEM.

Tarifs : gratuit pour les enfants de moins de 7 ans, 2€ pour les étudiants, 3€ pour les adultes

Inscription en envoyant nom et prénom à nicoleakstein@spacejunk.tv

Éveiller ses sens autour du vin

© DR L’essence des vins

Le vin sera à l’honneur ce samedi à la Taverne de Gutenberg dans le 3e arrondissement de Lyon. Au travers d’ateliers sensoriels ludiques, les amateurs de vin pourront utiliser leurs cinq sens pour découvrir les particularités de leur boisson favorite.

Tarifs : 10€ en pré vente, 12€ sur place

Prévente ici

Créer des jeux vidéo

Le festival Level Up accueille petits et grands dans le cadre de la Biennale des arts numériques, organisée en ce moment à Bron. Événement ludique, ce festival propose à ses adeptes de créer leurs propres jeux vidéo, de s’affronter lors de tournois et d’échanger autour des nouvelles technologies.

Samedi 8 avril, à partir de 10 heures

Programmation ici

Profiter du meilleur du "lifestyle" à Lyon

Étendu sur les deux halls de la Sucrière de Lyon, le Printemps des Docks, c’est 3 400 m◊ d’exposition et de vente art-déco. Plus de 200 exposants seront répartis par style : cosy, ethnique ou encore tendances actuelles, pour satisfaire tous les goûts. Un véritable "Pinterest vivant" d’idées originales pour la maison.

Du 7 au 9 avril

Tarifs : gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, 6.50€ sur internet, 8€ sur place

Prévente ici