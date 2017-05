Que faire à Lyon le week-end du 5 au 8 mai ?

En manque d’idées de sortie pour le nouveau week-end de trois jours qui se profile entre ce vendredi et le 8 mai ? Billard, expositions, cinéma… Lyon Capitale vous propose quelques endroits où il faudra être ce week-end.

DR

Courir au parc de Miribel pour le Color Me Rad 2017

Ce week-end, la course la plus colorée de France revient pour une troisième édition consécutive, au parc de Miribel-Jonage. Pas de surprise cette année : vous n’avez qu’à vous inscrire sur le site www.colormerad.fr/lyon et retirer vos kits d’avant-course (dossards, bracelet de départ). Les bombes de peinture vous seront, elles, données à l’arrivée de votre course pour que vous puissiez asperger vos adversaires.

Samedi – Départ à 10h, 11h, ou 12h selon votre bracelet de départ.

Attention : vous avez jusqu’à ce vendredi 19h, pour récupérer vos kits d’avant-course au Carré de Soie. Plus d’infos : www.colormerad.fr/lyon

Découvrir les coulisses de l’opéra

© Tim Douet Salle de répétition du ballet - Opéra de Lyon

Profitez de la journée portes ouvertes exceptionnelle “Dans les coulisses d’un opéra” pour suivre une master-class du chef d’orchestre Stefano Montanari, assister à une répétition du ballet, admirer le décor d’Alceste, visiter l’envers de celui de Viva La Mamma… ou découvrir quel opéra est fait pour vous (consultation de voyance sous le péristyle !).

Samedi – à partir de 14h, à l’opéra de Lyon. GRATUIT.

Faire un bond en temps de guerre

La nouvelle expo du Centre d’histoire de la résistance et de la déportation reconstitue les conditions de vie des civils pendant la Seconde Guerre mondiale : problèmes de ravitaillement, famine, apparition de nouveaux aliments ou encore détournement des marchandises. Une expérience troublante mais enrichissante, à vivre pour tous les férus d’histoire.

Samedi et dimanche de 10h à 18h, au CHRD – Attention : le CHRD sera fermé lundi 8 mai.

Passer un grand moment de cinéma à l’institut Lumière avec Mulholland Drive

Souvent désigné par les spécialistes comme l’un des meilleurs films de l’histoire du cinéma, le film de David Lynch est projeté par l’institut Lumière ce week-end. Un événement immanquable, qu’on ait déjà vu ou non le chef-d’œuvre du réalisateur américain, entre voyage onirique et thriller psychologique implacable.

Samedi à 20h30, dimanche à 18h30 et lundi à 20h30, à l’institut Lumière.

Assister à la finale du championnat de France de billard

Le Cercle de Chefs d’Atelier organise ce week-end à la Croix-Rousse la finale du championnat de France de billard (Nationale 1, et au jeu par 1 bande : le joueur doit toucher au moins une bande avant de réaliser un point). 16 joueurs s’affronteront pendant trois jours pour décrocher le titre de champion de France, ce qui promet des matchs acharnés. L’occasion, par ailleurs, de découvrir ce club authentique et chargé d’histoire.

Du 5 au 7 mai – 26 rue de Crimée (Lyon 1er).