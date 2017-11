Que faire à Lyon le week end du 4 et 5 novembre ?

Expositions culturelles, sport ou brocante solidaire, les événements ne manquent pas à Lyon pour profiter comme il se doit du dernier week-end des vacances scolaires.

Certes, tout le monde n'est pas, à l'image des enfants, en vacances cette semaine. L'occasion, pour ceux-là, de se rendre au Sucre pour assister comme chaque vendredi soir au rendez-vous "après le travail". Cette semaine, c'est Kump qui animera la soirée avec Phuong Dan, Markus Gibb et HLM 38. Autre décor, autre ambiance, ce vendredi soir est aussi l'occasion de découvrir le musée des Beaux-Arts de Lyon comme vous ne l'avez jamais vu. À l'occasion du centenaire de la mort du sculpteur Auguste Rodin, le musée des Beaux-Arts organise une nocturne dès 18h30 pour mettre en valeur les sculptures de Rodin conservé précieusement en son sein.

Les passionnés de chevaux au rendez-vous d'Eurexpo

Depuis mercredi, le salon Equita a ouvert ses portes à Eurexpo. L'occasion pour les professionnels et les passionnés d'équitation de déambuler dans 13 000 m2 d'exposition spécialement dédiés aux chevaux. Jusqu'à dimanche soir, les animations et les compétitions s'enchaînent dans un salon dont la réputation n'est plus à faire. (Pour le détail du programme de ce week-end, c'est ici)

Entre soirée Top 14 à Gerland et Ultra Trail by night

Si vous n'avez pas prix de places pour le spectacle de Pierre-Emmanuel Barré au Radiant Bellevue ou pour le concert de Disiz la Peste au Transbordeur, vous pouvez toujours faire vibrer votre samedi soir en assistant au choc mémorable de la huitième journée de Top 14. Le stade de Gerland accueille le premier match de Top 14 de la saison, et pas des moindres. Le Lou Rugby affrontera La Rochelle, club en pleine forme qui vient de remporter de nombreux prix lors de la Nuit du Rugby. Entre autres, celui du meilleur joueur, du meilleur essai ou du meilleur staff.

Et pour ceux qui préfèrent passer à l'action et découvrir Lyon muni d'une lampe frontale, ce samedi est aussi celui de la 4e édition du Lyon Urban Trail by night, soit le 1er trail urbain nocturne de France. Deux parcours, de 12 et 26 kilomètres sont proposés aux trailers. Cette année, près de 6000 participants sont attendus (plus d'infos ici).

Expo photo et brocante solidaire

Pour une pause découverte dans votre week-end, vous pouvez également vous rendre à l'atelier de création Kolle-Bolle, rue Sébastien Gryphe, pour découvrir l'exposition "absent". Une série de portraits par le photographe Olivier Chabanis, qui a cherché à saisir l'instant d'absence de ses sujets, le moment où l'esprit s'évade et s'envole, laissant sur le visage une singulière expression.

Au Palais des sports de Lyon, de 9h à 18h tout au long du week-end, c'est aussi le rendez-vous du Foyer Notre Dame des Sans-abri qui organise sa grande brocante. Vêtements, chaussures, maroquinerie, jouets, livres, disques, bijoux, vélos, meubles, brocante, tableaux, dentelles... De quoi trouver des fournitures à petit prix tout en aidant les plus démunis. (Entrée : 3 euros le samedi, gratuite le dimanche.)

Sans oublier les expos et spectacles évoqués cette semaine sur Lyon Capitale :

Les boîtes de Matton s'exposent au Musée de la miniature

5 spectacles à voir avec des enfants en novembre

Concert anniversaire : Arrested Development au Ninkasi